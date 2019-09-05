К звезде вломился 26-летний американец Ричард МакЭван. Тейлор Свифт в этот момент не было дома.

К звезде вломился 26-летний американец РичардМакЭван. Тейлор Свифт в этот момент не было дома.Инцидент случился 30 августа. Стоит отметить, чтозлоумышленник повел себя довольно странно. Перед тем, как зайти в дом,расположенный на берегу Атлантического океана в штате Род-Айленд, мужчина снялобувь, поскольку хотел быть "вежливым".В здании сработала сигнализация, и на место происшествияприбыли полицейские. Они встретили охранника, который не слышалзвуков сирены из-за сильного ветра.Вскоре стражи порядка обнаружили забравшегосяв дом мужчину, сообщает The Associated Press. Преступникупредъявили обвинения во взломе и проникновениив дом без согласия владельца. Позднее он был отпущенпод залог в размере пять тысяч долларов.Информации о том, украл ли что-нибудь взломщик, нет.Остается только догадываться, зачем злоумышленник проник в дом к Тейлор Свифт.Возможно, американец является ее фанатом. Известно, что у дома исполнительницы уже задерживалиподозрительных людей, но никому из них до этого не удавалось проникнуть внутрь.Как писали "Дни.ру", ранее стала самойвысокооплачиваемой певицей года по версии Forbes. Тур Reputation обладательницы первого места врейтинге признали самым кассовым за всю историю США. заработала загод 185 миллионов долларов.