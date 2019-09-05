За минувшие сутки уровень воды в Амуре поднялся еще на 9 сантиметров и близится к отметке в 8 метров.

За минувшие сутки уровень воды в Амуре поднялся еще на 9 сантиметров и близится к отметке в 8 метров. В Комсомольске-на-Амуре подтопило больше сотни жилых домов. В городе круглосуточно работают спасатели, которые отсыпают защитные дамбы вокруг жилых микрорайонов. Воду откачивают более 40 насосов, передает телеканал "Россия 24".В пунктах временного размещения уже находятся 33 человека. Пик паводка гидрологи прогнозируют на 8-9 сентября. Сейчас гребень паводка находится у села Троицкого.