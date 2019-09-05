В полиции уточняют все обстоятельства трагедии
В полиции уточняют все обстоятельства трагедии
Еще одна смертельная авария произошла 5 августа в Коврове. Утром в центре города на железнодорожном мосту погиб велосипедист.
Как сообщают свидетели происшествия, ехавшая по железнодорожному мосту маршрутка переехала упавшего велосипедиста. Мужчина скончался на месте ДТП. Пользователи соцсетей пишут, что на обочине столкнулись 2 велосипедиста, один из них и упал прямо под колеса общественного транспорта.
В полиции уточняют все обстоятельства трагедии.