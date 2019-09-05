В полиции уточняют все обстоятельства трагедии

В полиции уточняют все обстоятельства трагедииЕще одна смертельная авария произошла 5 августа в Коврове. Утром в центре города на железнодорожном мосту погиб велосипедист.Как сообщают свидетели происшествия, ехавшая по железнодорожному мосту маршрутка переехала упавшего велосипедиста. Мужчина скончался на месте ДТП. Пользователи соцсетей пишут, что на обочине столкнулись 2 велосипедиста, один из них и упал прямо под колеса общественного транспорта.В полиции уточняют все обстоятельства трагедии.