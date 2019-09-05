В августе текущего года оперативники изъяли у подозреваемого героин.

В августе текущего года результате проведения оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» на одной из улиц города Мурома остановили 39-летнего местного жителя.В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане курки у задержанного полимерный сверток синего цвета, содержащий порошкообразную массу светло-кремового цвета.Результатами проведенного химического исследования подтверждено, что содержимым являлся героин общей массой 2,12 грамма.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещенных веществ.