Злоумышленник, находясь на Октябрьском проспекте в Троицке в присутствии прохожих, размахивал ножом, нарушая общественный порядок и пугая жителей города...

«Полицейским-водителем МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержан ранее судимый 30-летний приезжий, подозреваемый в хулиганских действиях в общественном месте», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Следуя к месту службы, полицейский-водитель комендантской группы МО МВД России «Щербинский» г. Москвы прапорщик полиции Игорь Корпачев обратил внимание на неизвестного мужчину, который, находясь на Октябрьском проспекте в Троицке в присутствии прохожих, размахивал ножом, нарушая общественный порядок и пугая жителей города.Оценив ситуацию, полицейский незамедлительно принял меры к его задержанию. При оказании сопротивления сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе досмотра при нем были обнаружены и изъяты три кухонных ножа.В то же время от жителей города через службу «112» в дежурную часть полиции поступило несколько заявлений по данному факту. Установлено, что задержанный разбил окно в местном аптечном пункте.По данному факту органами дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 «Хулиганство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79