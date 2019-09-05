Ученые Оксфорда нашли высокоточный способ выявления первых признаков сердечного приступа за 10 лет до его наступления. Теперь это стало возможным благодаря использованию технологии искусственного интеллекта.

В Оксфорде нашли высокоточный способ выявления первых признаков сердечного приступа задолго до его наступления.Газета The Times пишет, что это стало возможно благодаря использованию технологии искусственного интеллекта. Новая программа проводит анализ компьютерной томографии сердца и может предсказать сердечный приступ за 10 лет до его возникновения.По словам ученых, точность такого прогноза составляет 85-90 процентов. Людям, попавшим в группу риска, могут быть прописаны лекарственные препараты, передает ТАСС.А в Мельбурне ученые и инженеры из технологического университета создали тест, который выявляет риск развития сердечно-сосудистых нарушений по анализу слюны.