Полицейские ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Левина Дмитрия Ивановича, 22.12.1992 года рождения...

Полицейские ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Левина Дмитрия Ивановича, 22.12.1992 года рождения, жителя г. Москвы, который 31 августа 2019 года ушел из дома на Домодедовской улице, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 25-27 лет, рост 175 см, славянской внешности, худощавого телосложения, сутулый, волосы темные средней длины.Был одет: темно-серая толстовка, черные джинсы, черные кроссовки на белой подошве.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22