Актер Вадим Андреев, получивший наибольшую известность после съемок в сериале Кадетство, приоткрыл завесу тайны личной жизни. Он до сих пор продолжает сниматься и ведет активную жизнь.

Актер Вадим Андреев, получивший наибольшую известность после съемок в сериале "Кадетство", приоткрыл завесу тайны личной жизни. Он до сих пор продолжает сниматься и ведет активную жизнь.По словам артиста, он тщательно следит за своим здоровьем. Старается придерживаться правильного питания, лишь изредка позволяет себе немного сухого вина. Благодаря этому Вадим в среднем сбрасывает два килограмма в месяц."В мои 62 годика спорт уже особо не подключишь, тут не умереть бы. Я люблю велосипед", – признался актер в беседе изданию .Кроме того, раз в полгода он сдает анализы на онкомаркеры. "Пока все хорошо", – подчеркнул Андреев.Артист также рассказал, что у него есть частный дом и квартира в Москве. В обоих местах он недавно произвел ремонты."В загородном доме недавно сделал теплую веранду. У меня полы с подогревом и плитка, чтобы на огне готовить. Так что там очень хорошо", – отметил Вадим Юрьевич.Тем временем в столичной квартире он поставил шумоизоляцию в спальне. Так очень слышны звуки от дороги, так как жилище находится в центре столицы.Андреев поведал, у него сейчас много работы. До Нового года он снимается сразу в нескольких проектах для разных телеканалов. Несмотря на это, периодически он он может позволить себе отдыхать около месяца.