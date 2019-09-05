Известный режиссер Александр Панкратов-Белый много лет скрывал свой брак с народной артисткой Ларисой Удовиченко. Кинематографист появился в студии ток-шоу Пусть говорят на Первом канале.

Известный режиссер Александр Панкратов-Белый много летскрывал свой брак с народной артисткой Ларисой Удовиченко. Кинематографистпоявился в студии ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.Советский ироссийский кинорежиссер, сценарист, создатель культовых фильмов "Прощай, шпаназамоскворецкая…", "Портрет жены художника", "Счастливая, Женька!" не выходит издома – ведет затворнический образ жизни. Десять лет назад у кинематографистаслучился инсульт, с тех пор, как говорит Александр Панкратов-Белый, он никомуне нужен.В студии "Пусть говорят" режиссер вспомнил о знакомстве сартисткой. Лариса и Александр учились вместе во ВГИКе."Они меня позвали сподружками в кафе. И там они сказали, что нужно фиктивный брак совершить. Янедолго думал. Мне пришла в голову мысль, что это может быть один из вариантов,чтобы улизнуть от моей мамаши", – говорит Александр Панкратов-Белый.По словам Панкратова-Белого, Удовиченко была первой красавицейв институте. Александр восхищался Ларисой,поэтому на предложение брака, даже фиктивного, согласился сразу. Он искренневлюбился и надеялся на ответные чувства, но этого не случилось.Режиссер оплатил пышную свадьбу. На торжество Панкратов-Белыйпотратил огромные средства, тогда за такую сумму можно было пробрести автомобиль.Несмотря на то, что Александр прожил с Ларисой всего несколько дней, сегодня, свысоты прожитых лет, назвать женитьбу на артистке фиктивной он не может."Потом она мне говорит, мы с тобой не по-настоящему женились.Мы женились фиктивно. Я говорю: "Ничего себе фиктивно. Во-первых, тогда ядолжен получить от тебя денег. Во-вторых, мы фактически общались и в постелитоже. Как это фиктивно?". Но с ней разговаривать бесполезно", – говорит геройсегодняшнего выпуска программы .Александр Панкратов-Белый подчеркнул, что ушлой Ларисе Удовиченко нужнабыла московская прописка. У артистки были вполне конкретные планы – любымиспособами зацепиться в столице."Я ее к себе прописал. А потом, через три дня развелись, онаменя просит: "Пожалуйста, не разводись со мной, я за Эшпая (кинорежиссер АндрейЭшпай – прим. ред.) выйду замуж и тогда я сама с тобой разведусь. Эшпай приехалко мне и спросил: "Она хорошая?". А я: "Хорошая, попробуй, может тебе повезет".Ну, он попробовал, потерял квартиру. Я его подставил, наверное. Мне надо былосказать, что она такая ведьма, что она такая сволочь – "Сонька Золотая Ручка",– рассказал режиссер в эфире .