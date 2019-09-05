Известный режиссер Александр Панкратов-Белый много лет
скрывал свой брак с народной артисткой Ларисой Удовиченко. Кинематографист
появился в студии ток-шоу Пусть говорят на Первом канале.
Известный режиссер Александр Панкратов-Белый много лет
скрывал свой брак с народной артисткой Ларисой Удовиченко. Кинематографист
появился в студии ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Советский и
российский кинорежиссер, сценарист, создатель культовых фильмов "Прощай, шпана
замоскворецкая…", "Портрет жены художника", "Счастливая, Женька!" не выходит из
дома – ведет затворнический образ жизни. Десять лет назад у кинематографиста
случился инсульт, с тех пор, как говорит Александр Панкратов-Белый, он никому
не нужен.
В студии "Пусть говорят" режиссер вспомнил о знакомстве с
артисткой. Лариса и Александр учились вместе во ВГИКе.
"Они меня позвали с
подружками в кафе. И там они сказали, что нужно фиктивный брак совершить. Я
недолго думал. Мне пришла в голову мысль, что это может быть один из вариантов,
чтобы улизнуть от моей мамаши", – говорит Александр Панкратов-Белый.
По словам Панкратова-Белого, Удовиченко была первой красавицей
в институте. Александр восхищался Ларисой,
поэтому на предложение брака, даже фиктивного, согласился сразу. Он искренне
влюбился и надеялся на ответные чувства, но этого не случилось.
Режиссер оплатил пышную свадьбу. На торжество Панкратов-Белый
потратил огромные средства, тогда за такую сумму можно было пробрести автомобиль.
Несмотря на то, что Александр прожил с Ларисой всего несколько дней, сегодня, с
высоты прожитых лет, назвать женитьбу на артистке фиктивной он не может.
"Потом она мне говорит, мы с тобой не по-настоящему женились.
Мы женились фиктивно. Я говорю: "Ничего себе фиктивно. Во-первых, тогда я
должен получить от тебя денег. Во-вторых, мы фактически общались и в постели
тоже. Как это фиктивно?". Но с ней разговаривать бесполезно", – говорит герой
сегодняшнего выпуска программы .
Александр Панкратов-Белый подчеркнул, что ушлой Ларисе Удовиченко нужна
была московская прописка. У артистки были вполне конкретные планы – любыми
способами зацепиться в столице.
"Я ее к себе прописал. А потом, через три дня развелись, она
меня просит: "Пожалуйста, не разводись со мной, я за Эшпая (кинорежиссер Андрей
Эшпай – прим. ред.) выйду замуж и тогда я сама с тобой разведусь. Эшпай приехал
ко мне и спросил: "Она хорошая?". А я: "Хорошая, попробуй, может тебе повезет".
Ну, он попробовал, потерял квартиру. Я его подставил, наверное. Мне надо было
сказать, что она такая ведьма, что она такая сволочь – "Сонька Золотая Ручка",
– рассказал режиссер в эфире .