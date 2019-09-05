Губернатор Ямала подписал соглашение с Роснефтью в сфере развития экологии. Кроме того, в рамках V Восточного экономического форума стороны заключили дополнительные соглашения о сотрудничестве в области социального развития.

Губернатор Ямала подписал соглашение с "Роснефтью" в сфере развития экологии. Кроме того, в рамках V Восточного экономического форума стороны заключили дополнительные соглашения о сотрудничестве в области социального развития.Как сообщает "Вести Ямал", губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин договорились реализовать в регионе ряд значимых инфраструктурных проектов — строительство новых объектов культуры и массового спорта. Нефтяная компания также окажет содействие в медицинской помощи и реабилитации детей-инвалидов и тяжело больных детей; помощь организациям ветеранов ВОВ, ветеранов труда, Вооруженных сил, инвалидов. А также будет оказывать поддержку коренным малочисленным народам Севера.Отдельным направлением сотрудничества будет развитие экологии. "Роснефть" примет участие в восполнении биологического разнообразия рыбохозяйственного комплекса региона.