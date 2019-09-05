В испанском городке Игуаладе проходил один из этапов традиционной многодневной велогонки Вуэльта и вертолет, снимающий спортсменов с воздуха, обнаружил на крыше одного из домов плантацию конопли. Хозяевами тут же заинтересовались правоохранители, теперь владельцу посадки светит тюремный срок.

В испанском городке Игуаладе проходил один из этапов традиционной многодневной велогонки "Вуэльта" и вертолет, снимающий спортсменов с воздуха, обнаружил на крыше одного из домов плантацию конопли. Хозяевами тут же заинтересовались правоохранители, теперь владельцу посадки светит тюремный срок.Сразу после восьмого этапа "Вуэльты" полиция Испании заинтересовалась кадрами, снятыми с воздуха в Игуаладе, и провела проверку, сообщает издание Marca. На крыше дома инспекторы обнаружили более 40 кустов конопли. Хозяевам плантации, согласно испанским законам, грозит тюремный срок от 3 до 5 лет и большой денежный штраф.