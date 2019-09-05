Футболист Евгений Алдонин вместе с супругой Ольгой проводили Веру в седьмой класс. После публикации фото в Сети пользователи Instagram сразу заметили, что дочь Началовой выглядит очень несчастной.

Футболист Евгений Алдонин вместе ссупругой Ольгой проводили Веру в седьмой класс. После публикации фото в Сети пользователиInstagramсразузаметили, что дочь Началовой выглядит очень несчастной.Наследницаскончавшейся в марте этого года певицы Юлии Началовой и Евгения Алдонина теперь живет в семье отца.Родитель старается окружить девочку заботой и любовью.Футболист разместил вблоге фотографию с Верой. На снимке 12-летняя девочка стоит в окружении мачехиОльги, отца и маленького братика, которого спортсмен держит на руках."Всех поздравляем с первым учебным днем!", – подписал Алдонин снимок."Дни.ру"поинтересовались у пользователей соцсети: считают ли они футболиста хорошимотцом? Фото поставило россиян на уши. Многие отметили, что в новой семье дочьНачаловой любят, но ребенок выглядит очень грустным."Ау Верочки глаза очень печальные, жалко ее очень", "Девочка с грустнымиглазами... Верь в себя! Счастья тебе!!!", "А у Веры грустные глазки все равно,мама есть мама, папа – это папа с чужой мамой…", "А глазки грустные, грустные!Бедный ребенок", – высказались фолловеры. Некоторые подписчикипарировали: раньше дочь Началовой в школу провожали оба родителя, поэтомугрусть в глазах ребенка неудивительна.Напомним,в марте 2019 года встал вопрос о том, с кем будет жить . Ранеестало известно, что Евгений Алдонин забрал Веру к себе. Он не настаивал на том, чтобы девочкажила с ним и дал ей право выбора. Сначала хотела остаться сбабушкой и дедушкой, а потом передумала и решила жить у папы.