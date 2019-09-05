Футболист Евгений Алдонин вместе с
супругой Ольгой проводили Веру в седьмой класс. После публикации фото в Сети пользователи
Instagram
сразу
заметили, что дочь Началовой выглядит очень несчастной.
Футболист Евгений Алдонин вместе с
супругой Ольгой проводили Веру в седьмой класс. После публикации фото в Сети пользователи
Instagram
сразу
заметили, что дочь Началовой выглядит очень несчастной.
Наследница
скончавшейся в марте этого года певицы Юлии Началовой и Евгения Алдонина теперь живет в семье отца.
Родитель старается окружить девочку заботой и любовью.
Футболист разместил в
блоге фотографию с Верой. На снимке 12-летняя девочка стоит в окружении мачехи
Ольги, отца и маленького братика, которого спортсмен держит на руках.
"Всех поздравляем с первым учебным днем!", – подписал Алдонин снимок.
"Дни.ру"
поинтересовались у пользователей соцсети: считают ли они футболиста хорошим
отцом? Фото поставило россиян на уши. Многие отметили, что в новой семье дочь
Началовой любят, но ребенок выглядит очень грустным.
"А
у Верочки глаза очень печальные, жалко ее очень", "Девочка с грустными
глазами... Верь в себя! Счастья тебе!!!", "А у Веры грустные глазки все равно,
мама есть мама, папа – это папа с чужой мамой…", "А глазки грустные, грустные!
Бедный ребенок", – высказались фолловеры. Некоторые подписчики
парировали: раньше дочь Началовой в школу провожали оба родителя, поэтому
грусть в глазах ребенка неудивительна.
Напомним,
в марте 2019 года встал вопрос о том, с кем будет жить . Ранее
стало известно, что Евгений Алдонин забрал Веру к себе. Он не настаивал на том, чтобы девочка
жила с ним и дал ей право выбора. Сначала хотела остаться с
бабушкой и дедушкой, а потом передумала и решила жить у папы.