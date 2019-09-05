Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале Россия 1 предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории. Он отметил, что нынешняя власть ведет страну "путем России девяностых", и это негативно влияет на экономику многих регионов. Недовольство ряда областей может вызвать и борьба Зеленского с контрабандой. "А там серьезные люди с серьезным оружием", — предупредил Соловьев.По его словам, они могут спросить, зачем им такая Украина – "без контрабаса". И тогда нынешней власти придется забыть о Донбассе и бороться уже с новыми недовольными. "У вас другие войны будут на территории!" – считает Соловьев.