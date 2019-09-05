Французский суд провел необычное судебное заседание, одним из участников которого стал петух по кличке Морис. Соседям не нравилось, что пернатый будит их на рассвете, потому они решили судиться с хозяевами птицы.

Французский суд провел необычное судебное заседание, одним из участников которого стал петух по кличке Морис. Соседям не нравилось, что пернатый будит их на рассвете, потому они решили судиться с хозяевами птицы.Инцидент произошел во французской сельской местности. Несколько соседей-фермеров были возмущены громкими криками петуха на рассвете, потому составили общую жалобу и направили ее в суд. Истцы потребовали, чтобы владельцы птицу либо заткнули, либо убрали подальше.Конфликт продолжался на протяжении нескольких лет, сообщает France Info. В четверг, 5 сентября, правосудие вынесло вердикт: петуху разрешили петь.