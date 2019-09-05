Кроме того, изменят и маршруты автобусов и троллейбусов

Кроме того, изменят и маршруты автобусов и троллейбусовВо время проведения полумарафона «Золотые ворота», 7 сентября, во Владимире вновь перекроют центр города. В этот день изменят и маршруты автобусов и троллейбусов, которые следуют по Большой Московской.Так, например, вместо троллейбуса №1 поедут автобусы. Перекрытые участки дороги можно будет объехать по Студеной горе, Октябрьскому проспекту или Лыбедской магистрали. Все льготы и стоимость проезда сохранят.2-й и 8-й троллейбус в этот день ходить вообще не будут. А вот №5 поедет по проспекту Строителей, улице Мира и Усти-на-Лабе прямиком на вокзал, №7 – через Горького и Мира. Автобусы объедут центр по Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.