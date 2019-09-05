Профилактика будет вестись 4 дня

Профилактика будет вестись 4 дняВ связи с проведением плановых профилактических работ на объектах связи в сентябре будут проводить отключение технических средств, задействованных в трансляции программ телерадиоканалов цифрового эфирного телевидения. Будут отключать следующие объекты связи:9-го сентября – в деревне Василёво Гусь-Хрустального района (в зону охвата входят населённые пункты района);18-го сентября – в селе Ополье Юрьев-Польского района и в селе Фетинино Собинского района (в зону охвата входят населённые пункты Кольчугинского, Собинского и Юрьев-Польского районов);25-го сентября – в деревне Окатово Гусь-Хрустального района (в зону охвата входят населённые пункты района);30-го сентября – в деревне Волосово Петушинского района (в зону охвата входят населённые пункты района).В эти дни профилактику будут проводить с 10:00 до 16:00.