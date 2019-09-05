Телеведущая
наконец-то отвоевала свою страницу в Instagram, но с нее исчезли все публикации, а число
подписчиков сократилась. Астролог Василиса Володина рассказала
подробности того, чьей жертвой стала Лариса Гузеева.
Телеведущая
наконец-то отвоевала свою страницу в Instagram, но с нее исчезли все публикации, а число
подписчиков сократилась. Астролог Василиса Володина рассказала
подробности того, чьей жертвой стала Лариса Гузеева.
По словам коллеги
телеведущей по программе "Давай поженимся!" на Первом канале, Ларису
Гузееву атаковали интернет-мошенники, которые охотятся за раскрученными
аккаунтами звезд. Оказывается, страничку знаменитости продали турку.
Володина напомнила, что актриса вела свой микроблог в
соцсети с 2015 года. "Там была ситуация-махинация – взломали аккаунт и
перепродали его какому-то турецкому парню. Я знаю, что такое имело место быть,
потому что была подписана на Ларису. Потом я увидела у себя в ленте
неизвестного турецкого мужика. Сначала отписалась, а потом разобралась, что к
чему", – цитирует астролога
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