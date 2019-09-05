Телеведущая наконец-то отвоевала свою страницу в Instagram, но с нее исчезли все публикации, а число подписчиков сократилась. Астролог Василиса Володина рассказала подробности того, чьей жертвой стала Лариса Гузеева.

Телеведущаянаконец-то отвоевала свою страницу в Instagram, но с нее исчезли все публикации, а числоподписчиков сократилась. Астролог Василиса Володина рассказалаподробности того, чьей жертвой стала Лариса Гузеева.По словам коллегителеведущей по программе "Давай поженимся!" на Первом канале, ЛарисуГузееву атаковали интернет-мошенники, которые охотятся за раскрученнымиаккаунтами звезд. Оказывается, страничку знаменитости продали турку.Володина напомнила, что актриса вела свой микроблог всоцсети с 2015 года. "Там была ситуация-махинация – взломали аккаунт иперепродали его какому-то турецкому парню. Я знаю, что такое имело место быть,потому что была подписана на Ларису. Потом я увидела у себя в лентенеизвестного турецкого мужика. Сначала отписалась, а потом разобралась, что кчему", – цитирует астрологаМатериал дополняется