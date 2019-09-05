Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Мелехово Ковровского района 4 сентября 2019 года.

5 сентября 2019 г. Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя г. Коврова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).Как сообщалось ранее, 4 сентября в п. Мелехово Ковровского района Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних. В ходе доследственной проверки установлено, что водитель автомобиля «BMW» двигался с нарушением скоростного режима. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, фигурант, в нарушение Правил дорожного движения, пересек сплошную линию дорожной разметки, и, приступив к маневру обгона двигающихся в попутном направлении транспортных средств, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, не убедился в отсутствии пешеходов перед остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем, не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства.Признаков алкогольного опьянения у водителя не установлено. Кроме того, в течение 2019 г. водитель более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Также в отношении него составлялись административные протоколы по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ, ч.3 ст. 12.15 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ.В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.