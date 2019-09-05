Пользователи Сети отреагировали на очередную информационную атаку на переправу через Керченский пролив. Сообщения о новых проблемах на Крымском мосту не подтвердились.
Пользователи Сети отреагировали на очередную информационную атаку на переправу через Керченский пролив. Сообщения о новых проблемах на Крымском мосту не подтвердились.
На днях в социальной сети Twitter появилась запись
пользователи с ником Станция Крым, где утверждалось, что переправа продолжает
проседать. Русскоязычные пользователи предположили, что автор сего опуса живет
на Украине.
"У них это прям национальная забава: у самих все
разбито и уничтожено, зато у русских надо выискивать малейшие косяки", -
написал блогер Константин Симонов.
Пользователь развеял слухи о проблемах с Крымским мостом.
"Все отлично, стоит и горя не знает", – подчеркнул комментатор.
На теме "проседания" переправы украинцы
спекулировали еще в прошлом году. В ноябре министерство по делам оккупированных
территорий объявило, что переправа уходит под воду. Такой вывод тамошние
"эксперты" сделали, по их признанию, на основе спутниковых снимков.
Как с помощью фотографий из космоса можно определить проседание
с точностью до миллиметра украинцы предпочли не объяснять.
А пока в Незалежной соревнуются в сочинении глупых баек про
Крымский мост, на переправе кипит работы. Строители разбирают технологический
мост в Керченском проливе. Сообщалось, что водолазы начали демонтаж временных
конструкций, при помощи которых бетонировались опоры переправы и вбивались
сваи.
Это свидетельствует о скором окончании строительства
Крымского моста. Последняя его часть, железнодорожная, должна вступить в строй
к концу текущего года. Информацию подтвердили в Минтрансе России.
Поезда по соединят полуостров с
Москвой и Санкт-Петербургом. Также составы будут следовать в Ростов-на-Дону,
Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Воркуту.