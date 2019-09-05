Пользователи Сети отреагировали на очередную информационную атаку на переправу через Керченский пролив. Сообщения о новых проблемах на Крымском мосту не подтвердились.

Пользователи Сети отреагировали на очередную информационную атаку на переправу через Керченский пролив. Сообщения о новых проблемах на Крымском мосту не подтвердились.На днях в социальной сети Twitter появилась записьпользователи с ником Станция Крым, где утверждалось, что переправа продолжаетпроседать. Русскоязычные пользователи предположили, что автор сего опуса живетна Украине."У них это прям национальная забава: у самих всеразбито и уничтожено, зато у русских надо выискивать малейшие косяки", -написал блогер Константин Симонов.Пользователь развеял слухи о проблемах с Крымским мостом."Все отлично, стоит и горя не знает", – подчеркнул комментатор.На теме "проседания" переправы украинцыспекулировали еще в прошлом году. В ноябре министерство по делам оккупированныхтерриторий объявило, что переправа уходит под воду. Такой вывод тамошние"эксперты" сделали, по их признанию, на основе спутниковых снимков.Как с помощью фотографий из космоса можно определить проседаниес точностью до миллиметра украинцы предпочли не объяснять.А пока в Незалежной соревнуются в сочинении глупых баек проКрымский мост, на переправе кипит работы. Строители разбирают технологическиймост в Керченском проливе. Сообщалось, что водолазы начали демонтаж временныхконструкций, при помощи которых бетонировались опоры переправы и вбивалисьсваи.Это свидетельствует о скором окончании строительстваКрымского моста. Последняя его часть, железнодорожная, должна вступить в стройк концу текущего года. Информацию подтвердили в Минтрансе России.Поезда по соединят полуостров сМосквой и Санкт-Петербургом. Также составы будут следовать в Ростов-на-Дону,Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Воркуту.