Участники акций протеста в Гонконге считают недостаточными уступки администрации. Они намерены продолжать демонстрации. Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм сообщила об отказе вносить изменения в закон об экстрадиции, которые изначально и стали причиной протестов.

Участники акций протеста в Гонконге считают недостаточными уступки администрации. Они намерены продолжать демонстрации.Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм сообщила об отказе вносить изменения в закон об экстрадиции, которые изначально и стали причиной протестов. Некоторые активисты в ночь на четверг, с 4 на 5 сентября, вышли на улицы. Они выступали с лозунгом: "Все пять требований и ни одним меньше".Демонстранты требуют независимого расследования в отношении, как они считают, неправомерных и жестоких действий полиции, направленных против протестующих. Также они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов и приравнивание протестов к беспорядкам. Последним пунктом их требований числится определение главы Гонконга путем прямых выборов без вмешательства властей.После того, как Кэрри Лэм объявила об отказе от поправок к законопроекту, на различных форумах, которые используются участниками протестов, появились призывы к новым акциям. Так, в субботу, 7 сентября, планируется массовая демонстрация. Протестующие планируют заблокировать движение транспорта, который связывает центр Гонконга и аэропорт, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Associated Press.Глава администрации китайского города призвала в четверг, 5 сентября, прекратить демонстрации и начать диалог. При этом Лэм отметила, что понимает их недовольство. По ее мнению, оно уходит за пределы законопроекта, изначально спровоцировавшего демонстрации.Глава администрации Гонконга сообщила, что отказалась от изменения закона об экстрадиции в связи с тем, чтобы помочь предотвратить насилие и как можно скорее остановить хаос, возобновить порядок, а также способствовать продвижению экономики и улучшения условий жизни.Массовые выступления в Гонконге начались в июне, позже они переросли в беспорядки и погромы. Акции протеста связаны с предложениями о поправках к закону, которые позволяли бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.