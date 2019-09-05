Canadair Regional Jet CRJ-200 вылетел в 07:30 и взял курс на Северную столицу, но практически тут же пилоты сообщили о неисправности. В настоящее время лайнер кружит над Воронежем, вырабатывая топливо перед посадкой.

Второй за сутки самолет авиакомпании "Руслайн" готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Воронежа, откуда он незадолго до этого вылетел в Санкт-Петербург.По данным источника "Вести Воронеж", причина ЧП — сбой в работе системы энергоснабжения, возникли некие проблемы с источником питания.Canadair Regional Jet CRJ-200 вылетел в 07:30 и взял курс на Северную столицу, но практически тут же пилоты сообщили о неисправности. В настоящее время лайнер кружит над Воронежем, вырабатывая топливо перед посадкой. Число пассажиров на борту не уточняется.Схожая ситуация произошла утром 4 сентября, когда направлявшийся в Питер самолёт "Руслайна" совершил аварийную посадку из-за неубранной передней стойки шасси. В результате инцидента никто не пострадал.