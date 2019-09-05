Бывший посол Израиля на Украине Цви Маген попытался поддержать Незалежную весьма комплиментарным сравнением со своей страной. Однако в итоге получилось, что он оскорбил национальный миф украинцев.

Бывший посол Израиля на Украине Цви Маген попытался поддержать Незалежную весьма комплиментарным сравнением со своей страной. Однако в итоге получилось, что он оскорбил национальный миф украинцев.По словам Цви Магена, вся украинская государственность, равно как и украинский язык, были созданы "из ничего", передает . Дипломат подчеркнул, что раньше никакой Украины вовсе не существовало, ее пришлось создавать на ровном месте.Бывший посол Израиля на Украине, судя по всему, не хотел оскорблять украинцев, тем более он сам родился в городе Церновцы на юго-западе страны. "Я Украину видел с "нулевого расстояния" с первых дней "незалежности", я там был", – цитирует его "". Дипломат добавил, что в момент своего зарождения – после развала Советского Союза – украинские власти "начали неплохо".Все проблемы страны он связал с тем, что пока она находится на стадии отстаивания своей независимости. "С соседями Украине не повезло", – весьма прозрачно намекнул Цви Маген. "Как и нам в Израиле", – добавил он.Материал дополняется.