Онкобольной сочинец, который был решением суда выселен из временного жилья, получил новую квартиру.

Онкобольной сочинец, который был решением суда выселен из временного жилья, получил новую квартиру. Распоряжение об этом отдал мэр города Анатолий Пахомов. Сочинец и его супруга будут проживать в Хостинском районе, уточняет агентство "Интерфакс".Ранее сообщалось, что онкобольной сочинец и его жена проживали в маневренном фонде – пансионате "Нептун", так как их участок был изъят для постройки олимпийских объектов. Затем пансионат был выставлен на продажу, а жильцов выселили на улицу. Омбудсмен Краснодарского края Сергей Мышак назвал эту историю "чудовищной".В настоящее время сочинец получает все необходимое лечение. Он уже побывал в новой квартире и оценил условия проживания. Мебель, постельное белье и предметы первой необходимости супругам предоставила мэрия.