В товарищеском матче молодежной сборной Аргентины (игроки до 23 лет) против команды Боливии альбиселесте добились крупной победы над сверстниками со счетом 5:0. Главным героем встречи стал форвард московского Спартака Эсекиэль Понсе, отметившийся тремя забитыми мячами.

В товарищеском матче молодежной сборной Аргентины (игроки до 23 лет) против команды Боливии "альбиселесте" добились крупной победы над сверстниками со счетом 5:0. Главным героем встречи стал форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе, отметившийся тремя забитыми мячами.Спартаковец отличился на 68-й, 73-й и 90-й минутах матча. Также за сборную Аргентины мячи забили Альварес и Валенсуэла.