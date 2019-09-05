Фото звезды российских сериалов с младшей сестрой спровоцировало дискуссию в Сети. Кристину Асмус заподозрили в пластике.

Фото звезды российских сериалов с младшей сестрой спровоцировалодискуссию в Сети. Кристину Асмус заподозрили в пластике.В личном Instagram артистка опубликовала поздравление. У сестрыКристины Асмус – Карины – был день рождения."Человек, который мотивирует меня сильнее всего в жизни! Затобой хоть в космос! Люблю безумно!" – написала знаменитость, опубликовав совместноефото с Кариной.Интернет-обыватели, внимательно рассмотрев снимок, отметили,что девушки очень похожи. Однако Кристина выглядит холеной, в то время каккрасота Карины кажется более натуральной."Сразу видно у кого больше денег на пластику", – прошелсяпользователь Сети по внешности артистки.Отметим, Карина на четыре года младше знаменитойродственницы. Девушка достигла больших успехов в спорте. Сестра мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. Сейчас она работаеттренером.В юности тоже занималась гимнастикой. Будущаязвезда российских сериалов добилась разряда кандидата в мастера спорта, однако жизнь решила посвятить актерскому ремеслу.