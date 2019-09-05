Фото звезды российских сериалов с младшей сестрой спровоцировало
дискуссию в Сети. Кристину Асмус заподозрили в пластике.
Фото звезды российских сериалов с младшей сестрой спровоцировало
дискуссию в Сети. Кристину Асмус заподозрили в пластике.
В личном Instagram артистка опубликовала поздравление. У сестры
Кристины Асмус – Карины – был день рождения.
"Человек, который мотивирует меня сильнее всего в жизни! За
тобой хоть в космос! Люблю безумно!" – написала знаменитость, опубликовав совместное
фото с Кариной.
Интернет-обыватели, внимательно рассмотрев снимок, отметили,
что девушки очень похожи. Однако Кристина выглядит холеной, в то время как
красота Карины кажется более натуральной.
"Сразу видно у кого больше денег на пластику", – прошелся
пользователь Сети по внешности артистки.
Отметим, Карина на четыре года младше знаменитой
родственницы. Девушка достигла больших успехов в спорте. Сестра мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. Сейчас она работает
тренером.
В юности тоже занималась гимнастикой. Будущая
звезда российских сериалов добилась разряда кандидата в мастера спорта, однако жизнь решила посвятить актерскому ремеслу.