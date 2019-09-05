Знаменитый блогер и журналист снял новое видео, пообщавшись с бывшими заложниками. Для создания своего проекта популярный блогер отправился в Северную Осетию.

Документальный фильм Юрий Дудь анонсировал на своей странице в Instagram. Журналист уверил, что проделал огромную работу, затронув очень страшную для страны тему.Про Беслан снято много видео, но это совсем не причина не вспоминать про эту трагедию вновь. Когда изучаешь обстоятельства этого теракта, хочется кричать и плакать — от ужаса, злобы, сочувствия и боли, – написал Юрий Дудь.Он также пообещал своим подписчикам показать людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним ни ударил теракт в школе Беслана.