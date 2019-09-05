В Сети появилась фотография Аллы Пугачевой, сделанная в одной из аптек. Примадонну узнали, несмотря на тщательную маскировку.
<a href="https://33live.ru/novosti/05-09-2019-zamaskirovannuyu-pugachevu-snyali-v-apteke-vozle-viagry.html" target="_blank">Замаскированную Пугачеву сняли в аптеке возле виагры</a> - В Сети появилась фотография Аллы Пугачевой, сделанная в одной из аптек. Примадонну узнали, несмотря на тщательную маскировку.
[url=https://33live.ru/novosti/05-09-2019-zamaskirovannuyu-pugachevu-snyali-v-apteke-vozle-viagry.html]Замаскированную Пугачеву сняли в аптеке возле виагры[/url] - В Сети появилась фотография Аллы Пугачевой, сделанная в одной из аптек. Примадонну узнали, несмотря на тщательную маскировку.