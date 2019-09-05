За решением Варшавы не приглашать Россию на мероприятия памяти начала Второй мировой стоит НАТО. Так считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

За решением Варшавы не приглашать Россию на мероприятия памяти начала Второй мировой стоит НАТО. Так считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Выступая на Восточном экономическом форуме, она отметила, что случившееся — это очередная попытка переписать историю.В Польшу пригласили представителей Евросоюза и даже самой Германии, но только не Москвы. А президент Анджей Дуда вообще заявил, что война для Польши завершилась только в 1989 году, когда Советский Союз ушел с исторической арены, передает телеканал "Россия 24".