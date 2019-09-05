Президент Украины Владимир Зеленский объяснил по каким причинам он наложил вето на законопроект о принудительной химической кастрации педофилов. Бывший шоумен отметил, что в нынешнем виде норма может противоречить фундаментальным правам человека.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил по каким причинам он наложил вето на законопроект о принудительной химической кастрации педофилов. Бывший шоумен отметил, что в нынешнем виде норма может противоречить фундаментальным правам человека.Закон об ужесточении наказания для лиц, совершивших сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, был подержан большинством депутатов Верховной рады. Среди предложенных норм было, в том числе, принудительное введение снижающих сексуальную активность препаратов педофилам.Однако Владимир Зеленский воспользовался своим правом вето чтобы отклонить предложенную норму. Политик объяснил, почему он поступил именно так. Он обратил внимание, что в документе не было четко определенного порядка применения химической кастрации. "При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, которые совершили упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может стать следствием ухудшение состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти", – говорится в приложениях к законопроекту.Таким образом, инициатива, по мнению Владимира Зеленского, рискует нарушить неотъемлемое право на жизнь, которое закреплено Конституцией Украины за всеми гражданами вне зависимости от того, насколько тяжкие преступления они совершили.Нашел он и еще одно противоречие украинским законам в предложениях депутатов. Речь идет о норме по созданию публичного реестра педофилов. В законопроекте, обратил внимание Владимир Зеленский, отсутствует четкое определение персональных данных, которые будут преданы огласке. Это может быть расценено как вмешательство в частную жизнь лица, отбывшего наказание. Кроме того, подобная мера усложнит социальную адаптацию человека.Материал дополняется.