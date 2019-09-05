Несмотря на наметившийся прогресс в обмене заключенными между Россией и Украиной, лидеру Незалежной не стоит обольщаться. Своим последним заявлением Владимир Путин предупредил своего коллегу о красной черте, заступать за которую не следует.
Несмотря на наметившийся прогресс в обмене заключенными между Россией и Украиной, лидеру Незалежной не стоит обольщаться. Своим последним заявлением Владимир Путин предупредил своего коллегу о "красной черте", заступать за которую не следует.
Российский лидер в заявлении об обмене упомянул главу
политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора
Медведчука и отметил, что переговоры об освобождении ведутся не только с
официальными властями Украины. Таким образом Путин послал Зеленский четкий
сигнал, пишет журналист Василий Стоякин в колонке на портале "Украина.ру".
Прежде всего, слова российского лидера означают, что
Медведчук по-прежнему подключен к переговорам. Более того, именно с ним Москва
связывает надежды на завершение обмена заключенными, подчеркнул автор.
Путин четко дает понять, что рассматривает лидера
"Оппозиционной платформы" как политика общеукраинского масштаба,
пишет журналист. На нормализацию отношений президент России, конечно,
рассчитывает, но его оптимизм не чрезмерный, подчеркнул автор.
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