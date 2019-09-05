Несмотря на наметившийся прогресс в обмене заключенными между Россией и Украиной, лидеру Незалежной не стоит обольщаться. Своим последним заявлением Владимир Путин предупредил своего коллегу о красной черте, заступать за которую не следует.

Несмотря на наметившийся прогресс в обмене заключенными между Россией и Украиной, лидеру Незалежной не стоит обольщаться. Своим последним заявлением Владимир Путин предупредил своего коллегу о "красной черте", заступать за которую не следует.Российский лидер в заявлении об обмене упомянул главуполитсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ВиктораМедведчука и отметил, что переговоры об освобождении ведутся не только софициальными властями Украины. Таким образом Путин послал Зеленский четкийсигнал, пишет журналист Василий Стоякин в колонке на портале "Украина.ру".Прежде всего, слова российского лидера означают, чтоМедведчук по-прежнему подключен к переговорам. Более того, именно с ним Москвасвязывает надежды на завершение обмена заключенными, подчеркнул автор.Путин четко дает понять, что рассматривает лидера"Оппозиционной платформы" как политика общеукраинского масштаба,пишет журналист. На нормализацию отношений президент России, конечно,рассчитывает, но его оптимизм не чрезмерный, подчеркнул автор.Новость дополняется.