Экзамен – это зеркало образования, заявила министр просвещения Ольга Васильева. Он позволяет оценить уровень знаний учащегося и при необходимости скорректировать программу его подготовки. Так глава ведомства прокомментировала предложение президента Сбербанка Германа Грефа.

Экзамен – это зеркало образования, заявила министр просвещения Ольга Васильева. Он позволяет оценить уровень знаний учащегося и при необходимости скорректировать программу его подготовки. Так глава ведомства прокомментировала предложение президента Сбербанка Германа Грефа, сообщает агентство "Интерфакс".Васильева напомнила: однажды в России уже отменяли экзамены. Это случилось после Революции, однако ничего хорошего подобные нововведения не принесли. Даже в Финляндии, известной своим свободным подходом к обучению, после школы экзамены обязательны.Ранее Греф заявил, что ненавидит школьные проверки знаний и считает одной из личных целей – "убить экзамены".