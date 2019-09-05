Кто сказал, что женщины – это слабый пол? Супруга датского миллионера Дарья доказала, что даже в драке против мужчины дамы могут за себя постоять.

Кто сказал, что женщины – это слабый пол? Супруга датского миллионера Дарья доказала, что даже в драке против мужчины дамы могут за себя постоять.Конфликт произошел в рамках съемки программы"Міняю жінку", где участники обмениваются супругами и какое-то время живут вместе. Нескольких дней с лихвой хватило, чтобы у двух героев возникли друг к другу взаимные претензии.Так, как Life.ru, Дарья обвинила "временного супруга" в том, что он вместе со своей женой Кариной не умеют экономить, а все время только транжирят деньги. Поговаривают, что импровизированная пара и до этого много скандалила, так что неудивителен факт того, что накопленное напряжение в конечном итоге выплеснулось.