Один ребёнок скончался на месте ДТП, другой – в машине скорой помощи

Один ребёнок скончался на месте ДТП, другой – в машине скорой помощиВо Владимирской области водитель иномарки наехал на мальчика и девочку. Дети погибли, сообщает региональное управление МВД.В ведомстве рассказали, что авария случилась в среду примерно в 19.50 на улице Первомайской в поселке Мелехово Ковровского района. 23-летний житель Коврова сбил двух детей 2006 года рождения. Из-за происшествия дети получили тяжёлые травмы. Один ребёнок скончался на месте ДТП, другой – в машине скорой помощи.