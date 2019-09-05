Поссорились они из-за алкоголя

Поссорились они из-за алкоголяЖительницу Александровского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Летом этого года женщина после распития спиртного дождалась, когда её приятель отправится спать и вылила оставшуюся часть алкоголя, что послужило причиной возникшей впоследствии ссоры. В ходе конфликта женщина ударила ножом в плечо потерпевшему, после чего выбросила орудие преступления.Свою вину женщина признала. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело, оно передано в суд.