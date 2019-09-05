Оперативники нашли в петербургском парке тело 49-летней жительницы Мурина. До этого погибшая уехала на свидание со знакомым по переписке и пропала. Пострадавшая работала в салоне красоты мастером маникюра.

Оперативники нашли в петербургском парке тело 49-летней жительницы Мурина (Ленинградская область). До этого погибшая уехала на свидание со знакомым по переписке и пропала.Как сообщает НТВ, в полицию с заявлением о пропаже женщины обратился ее сын. Он рассказал, что из квартиры исчезли украшения, также пропал автомобиль марки BMW.Пострадавшая работала в салоне красоты мастером маникюра. Коллеги рассказали, что женщина познакомилась в соцсетях с мужчиной, а вечером поехала к нему на свидание в съемную квартиру.Полицейские уже задержали двоих подозреваемых, которые являются уроженцами Дагестана. Одному из них 36, другому — 21 год. Главный подозреваемый рассказал, что убивать новую знакомую не хотел — все произошло случайно. После убийства он позвал знакомого, с которым они вынесли из квартиры женщины ценные вещи, а затем сели в машину убитой и отвезли ее тело в лесопарк.Как сообщает РЕН-ТВ, погибшую зовут Бэлла Воронина. Чемодан с обезображенным телом женщины нашли на территории Новоорловского лесопарка. На голове у трупа был мешок, а во рту кляп из полотенца.На допросе задержанный рассказал, что во время встречи у него с женщиной возник конфликт, в ходе которого он набросился на пострадавшую с ножом. После случившегося он позвал друга, с которым они поместили тело убитой в чемодан.По информации телеканала, мужчины могут причастны к целой серии нападений на женщин. Каждый раз злоумышленники действовали по отработанной схеме. Они знакомились в соцсетях с женщинами, договаривались о встрече, насиловали их, затем грабили и избивали.Ранее сообщалось об убийстве 24-летней блогерши Екатерины Семочкиной, которая оказывала интимные услуги. На одной из подобных встреч клиент Максим Гареев убил девушку, после чего поместил ее тело в чемодан.