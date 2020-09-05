На улице Георгиевской всех ждут на большой праздник

6 сентября обязательно приходите на фестиваль «Яркий мир» — территорию здорового образа жизни, творчества и чтения! На разноцветных площадках каждый найдет, как повеселиться с умом и весело поумничать! Будут мастер-классы, выставки, конкурсы, викторины. Фестиваль организовала Владимирская областная библиотека для детей и молодежи при поддержке Департамента культуры Владимирской области и информационной поддержке телеканала «Губерния-33».КРАСНАЯ площадка музыкальная11:30 Торжественное Открытие фестиваля 12+11.45 — 13.00 «Вредные советы» — спектакль, созданный по произведениям Григория Остера, для послушных и непослушных детей, а также их родителей от Владимирского областного академического Театра драмы. 10+13:15 — 13:55 «ВНЕ ТРАФИКА». Выступление владимирской рок-группы с ярким женским вокалом, мощными насыщенными аранжировками и сильной энергетикой.16+14:00 — 18:00 ПОЭЗИЯ В ГОРОДЕ. Первый поэтический фестиваль. Многообразие и контрастность современной поэзии выразят владимирские поэты и музыканты - Кирилл Ким, Ростислав Русаков, Наталья Смирнова, Кристи Беркут, Василий Проворов, Семён Баев, Татьяна Клокова, Александра Улитина, Антон Ленский, Надежда Браун, проект «ГДЕ». 16+18:20 — 19:20 «KIT MAYERS» — это смесь электронной музыки и поэзии. Живое исполнение авторских фортепианных произведений. 16+19:25 — 20:00 Юлия ПЫХТИНА. В исполнении певицы и актрисы (г. Москва) прозвучат известные романсы, арии из классических и современных опер и оперетт. 16+20:15 — 21:00 Яркий финал фестиваля – выступление музыкальной группы «ДЖЕТЭ» из г. Москвы. Прозвучат авторские песни на русском языке. Нас ждёт смесь поп- музыки, рока, фанка и блюза. Музыканты постоянно выступают на лучших клубных и концертных площадках Москвы и городов России, участвовали в таких фестивалях, как Taste of Moscow в Лужниках, Moscow Tattoo Week, День Норвегии в Москве, Ночь музеев 2017, Rock Stage, Всемирный фестиваль Уличного кино в Царицыно, День Города 2017, Экватор Лета и других.16+РЫЖАЯ площадка библиотечная12:00 — 19:00 — «После дождя будет радуга» — книжная выставка 16+12:00 — 18:00 — «Нити дружбы» — творческий перфоманс 16+13:00 — 15:00 — «Хороший вкус» — библиокафе, где можно выбрать «блюдо-книгу» из «Меню» по рецептам из известных произведений. 16+15:00 — 18:00 — «литературный аукцион» — самые начитанные смогут «купить» книгу. 16+18:00 — 20:00 — «Комильфо-вечер» — игра-викторина 16+В течение всего дня каждый сможет записаться в нашу библиотеку и сразу же получить книги! Для этого необходим паспорт или свидетельство о рождении (для читателей до 14 лет).ЖЁЛТАЯ площадка Территории искусства12:00 — 12:30 — «Чудеса случаются» — шоу иллюзиониста 12+12:30 — 13:30 — «Шелковая палитра» — Выступление творческой мастерской «Шелковая коллекция» 12+13:30 — 15:00 — «Мгновение лета» — мастер-класс художественной студии «Акварелька» 12+15:00 — 16:00 - «Кое-что о музыке» — интерактивная беседа на тему вокального искусства и выступление студии Mеrry Brave 12+17:00 — 18:00 — мастер- класс по актерскому мастерству от педагогов и студентов профиля «Театральное искусство» Института искусств и художественного образования ВлГУ 14+18:00 — 19:00 — «Искусство вокруг нас» - игровая викторина по искусству. 14+13:30 — 14.00 и 16:00 — 17:00 - «Street-art. Похищение шедевра» — игровой квест по территории «Яркого мира» 14+В течение всего дня — «В центре внимания» — выставка работ владимирских фотохудожников.ЗЕЛЁНАЯ площадка спортивная12:00 — 13:00 - «Стальная рука» — рассказ об истории и правилах армрестлинга от Федерации армрестлинга Владимирской области 12+13:00 — 14:00 — «Муай-тай» — основные приёмы и техника тайского бокса от Федерации тайского бокса Владимирской области 12+14:00 — 15:00 и 17:00-18:00 — «Игры нашего двора» — вспомним любимые игры, научим новым 12+.15:00 — 16:00 - «Порхай как бабочка, жаль как пчела» - показательные выступления от Федерации бокса Владимирской области 12+16:00 — 17:00 — Dance revolution - показательные выступления школы танцев «Баланс» 12+18:00 — 19:00- «Огненный танец» — показательные выступления Ансамбля Ирландского Танца Solas 12+19:00 — 21:00 - World of sports — увлекательная викторина о национальных видах спорта разных стран мира 12+СИНЯЯ площадка интерактивнаяВ течение всего дня — Интерактивные экспонаты Музея науки и человека «ЭВРИКА», выездная экспозиция музея «Огни Владимира» 12+12:00 — 14:00 — «Фетровое волшебство» — шьем милые закладки и броши из фетра 12+«Сладкие цветы» — делаем букет цветов с сюрпризом в виде конфет 12+14:00 — 16:00 — «Танк Победы» — учимся мастерить танк в технике оригами из цветной бумаги 12+«Браслет дружбы» — собираем уникальный браслет из бусин 12+16:00 — 18:00 — «Символ Победы» — делаем подарочную Георгиевскую ленту из простых материалов 12+«Подарочный конверт» — учимся создавать красивый подарочный конверт в технике оригами 12+18:00 — 19:00 «Вечный огонь» — создаем реалистичный макет памятника «Вечный огонь» 12+«Повелитель воздуха» — делаем мини-версию воздушной вертушки на палочке (12+)Психологический апгрейд upgrade15:00 — 15:50 – «Жизнь как метафора». Каждый человек в своей жизни сталкивается со множеством вопросов, на которые порой так сложно найти ответы. Очень часто этому мешают возникшие сомнения. Получить новый взгляд на ситуацию и расширить горизонты возможностей могут помочь метафорические карты... 16+16:00 — 16:50 – «Мой яркий мир». Элементы парной арттерапии для друзей или родителей и их детей подростков, которые помогут лучше понять друг друга, научиться эффективному взаимодействию и настроят на позитивный лад. 12+17.00 — 17.45 – «Выбери свой успех» — погружение в мир профессий, новый взгляд на различные специальности, а также возможность взглянуть на свои личные качества под новым углом. 12+18.00 — 18.45 «Лабиринты» — игра для друзей и не только. Научитесь действовать в команде, понимать окружающих с полуслова и тогда вы сможете выйти из самых сложных ситуаций. 12+19.00 — 20.00 — «Говорить, чтобы слышали» — мастер-класс по ораторскому мастерству с использованием игр и упражнений, направленных на овладение навыками говорить легко, убедительно и красиво. 12+Фестиваль памяти для детей и подростков «Ещё тогда нас не было на свете... » (в рамках одноименного проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне). 6+14:00 – концертная программа: песни военных лет, танцевальные номера, поздравления от детей войны и ветеранов,; обзор выставки Владимирская область в годы Великой Отечественной войны; торжественное награждение победителей областного конкурса творческих работ «Еще тогда нас не было на свете».