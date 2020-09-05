Это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах.
Во Владимирской области сегодня стартует Фестиваль уличного кино. Это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны. Наш регион - постоянный участник киномарафона. Областной Киноцентр организует показы в разных уголках области.
В конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов 2019 года:
«Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым. В фильме играют Алексей Агранович и Алексей Лысенков;
«Маруся» Светланы Устиновой с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым;
«Ничто не может помешать нам любить» — новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ;
«Обмен» Аксиньи Гог;
«Подводник» Александра Назарова;
«Белым по чёрному» Антона Мамыкина;
«Ecolove» Дмитрия Григорьева;
«Большая восьмёрка» Ивана Соснина;
«Интересное кино» Араика Крпояна;
«Трудности перехода» Алёны Корчагиной.
За понравившуюся короткометражку можно проголосовать светом фонарика. Голоса во всех городах-участниках фестиваля суммируются. Режиссер, набравший больше всего «световых» очков, станет победителем. На торжественной церемонии закрытия ему вручат главный приз — 1,5 млн. рублей на съемки полнометражного фильма.
Во Владимирской области кинопоказы состоятся:
5 сентября - в Молодежном культурно-досуговом центре «Ракета», г. Гороховец, ул. Ленина, д.48.
12 и 13 сентября – в Молодёжном центре «Отражение», г.Радужный, 1-й квартал, д.56 (уличный экран на площади у фонтана).
16 сентября – в Киржачском районном Доме культуры, г. Киржач, ул.Гагарина, 22 (около ДК).
16 сентября – в Центре культуры, молодежной политики и туризма, г. Кольчугино, ул.Темкина, 6.
18 сентября – в Павловском КДЦ Суздальского района, с. Борисовское, ул. Б.дорога, 47.
23 сентября - в Камешковском РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул.Ленина, 1 (городской сквер).