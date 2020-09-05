Это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах.

Во Владимирской области сегодня стартует Фестиваль уличного кино. Это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны. Наш регион - постоянный участник киномарафона. Областной Киноцентр организует показы в разных уголках области.В конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов 2019 года:«Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым. В фильме играют Алексей Агранович и Алексей Лысенков;«Маруся» Светланы Устиновой с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым;«Ничто не может помешать нам любить» — новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ;«Обмен» Аксиньи Гог;«Подводник» Александра Назарова;«Белым по чёрному» Антона Мамыкина;«Ecolove» Дмитрия Григорьева;«Большая восьмёрка» Ивана Соснина;«Интересное кино» Араика Крпояна;«Трудности перехода» Алёны Корчагиной.За понравившуюся короткометражку можно проголосовать светом фонарика. Голоса во всех городах-участниках фестиваля суммируются. Режиссер, набравший больше всего «световых» очков, станет победителем. На торжественной церемонии закрытия ему вручат главный приз — 1,5 млн. рублей на съемки полнометражного фильма.Во Владимирской области кинопоказы состоятся:5 сентября - в Молодежном культурно-досуговом центре «Ракета», г. Гороховец, ул. Ленина, д.48.12 и 13 сентября – в Молодёжном центре «Отражение», г.Радужный, 1-й квартал, д.56 (уличный экран на площади у фонтана).16 сентября – в Киржачском районном Доме культуры, г. Киржач, ул.Гагарина, 22 (около ДК).16 сентября – в Центре культуры, молодежной политики и туризма, г. Кольчугино, ул.Темкина, 6.18 сентября – в Павловском КДЦ Суздальского района, с. Борисовское, ул. Б.дорога, 47.23 сентября - в Камешковском РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул.Ленина, 1 (городской сквер).