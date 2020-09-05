Публичную защиту прошли более 150 проектов. Победителями стали 30 участников из 19 регионов России, на реализацию их проектов выделено 15 миллионов рублей.

Публичную защиту прошли более 150 проектов. Победителями стали 30 участников из 19 регионов России, на реализацию их проектов выделено 15 миллионов рублей.Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко отметил, что в 2020 году в конкурс были внесены изменения: теперь он общий для всех девяти направлений. В итоге состоялась большая церемониянаграждения для всех участников арт-кластера."Мы видим, как ребята воплощаютсвои идеи в жизнь, и с каждым годом конкурс набирает все большие масштабы. Желаювсем победителям удачи и успешной реализации своих проектов", – высказался Кириенко. Вконкурсе приняли участие молодые деятели культуры и искусств от 18 до 30 лет.Свои проекты представили участники из 47 регионов России.Самымирезультативными оказались Республика Татарстан, Кабардино-БалкарскаяРеспублика и Москва. По трое участников из этих регионов получили финансовуюподдержку на реализации своих идей.Грантовыйконкурс прошел в девяти номинациях: добровольчество, инициативы творческоймолодежи, молодежные медиа, патриотическое воспитание, профилактика негативныхпроявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, развитиесоциальных лифтов, спорт, ЗОЖ, туризм, студенческие инициативы, укреплениесемейных ценностей. Самая популярная номинация – инициативы творческоймолодежи.Защитапроектов проходила в течение двух дней. В качестве идей молодые люди презентовалитуристические экскурсии по регионам России, сценарии кинофильмов, концепцииархитектурных бюро и региональных арт-кластеров, интенсивы по развитию движенияКВН. Проекты молодых деятелей культуры и искусств оценивали эксперты креативныхиндустрий и Федерального агентства по делам молодежи по социальномупроектированию.Самыйкрупный грант получила Татьяна Черных изРеспублики Бурятия. Ее проект "Отправная точка" получил финансовую поддержку вразмере 1 миллиона 160 тысяч рублей. "Нашпроект – это своего рода точкастарта для молодежи из отдаленных сел Бурятии. Сейчас у молодых людей нашего регионане так много возможностей для полной реализации своего потенциала. Ребята послешколы сразу идут работать, пропуская обучение в ссузах и вузах, поэтому они немогут получить ту социализацию, которая есть у студентов во время учебы вколлективе и на мероприятиях. Они не всегда знают обо всех возможностях,которые есть у нас в стране, просто потому что не крутятся в молодежной среде.В рамках проекта мы организуем именно образовательный модуль, чтобы познакомитьребят с различными возможностями для молодежи, в том числе и с социальнымпроектированием", – поделилась впечатлениями победительница конкурсапроектов.Впередиу победителей есть год для успешной реализации проектов в своих регионах. Совсем скоро 30 молодых деятелей культуры и искусств вернутся в родные города иприступят к воплощению своих интересных и значимых идей.