Начать день предлагаем с йоги. Потому что вся следующая неделя пройдет под знаком Дня йоги в России.

Начатьдень предлагаем с йоги.Потому что вся следующая неделя пройдет под знаком Дня йоги в России.У каждого желающего есть возможность познакомиться со всевозможными практиками - духовными, физическими и психическими. В регионе у нас их предостаточно.Наша спортивная Юлия Шувалова уже готова приступить к тренировке. Давайте к ней присоединимся и мы.- После будничной суеты всем хочется расслабиться. Предлагаю начать утро с йоги! Будем совершенствоваться, развиваться и снимать напряжение.Для занятий йогой необходим спортивный коврик, вера в себя и настойчивость. Некоторые позы могут показаться трудными, поэтому необходимо внимательно слушать инструктора и ещё внимательнее себя! Йога подходит для всех, главное - правильно подобрать упражнения.Вера Маренина, инструктор по йоге: «Самое главное упражнение, с которого начинается все наши занятия, мы садимся с ровной спиной и дышим. Первое, с чего начинается жизнь и занятие - мы начинаем дышать. И только потом, как в любых единоборствах, в любых восточных практиках, мы начинаем упражнение. Но в начале мы дышим.В зал приходит очень много разных женщин, я веду именно женскую практику. И приходят с разными вредными привычками: курение, алкоголь, кофемания. Всё постепенно уходит. Наверное, потому что человек перестает нуждаться в защитных барьерах. Все негативные привычки уходят. Остается только хорошееГлавный поддерживающий фактор, того, что девчонки снова приходя в зал - это серьезные изменения в жизни. Выполнение асан и стойки на голове - это не сама цель. Цель - чтобы ты просыпалась каждое утро, чтобы тебе было хорошо. И не раздражалась на какие-то окружающие моменты.Противопоказания в йоге относительно условны. Если человек хочет заниматься, хочет быть здоровым, то он может идти и заниматься, не смотря ни на какой диагноз"- Я не пожалела, что начала сегодняшнее утро с йоги. Чувствую себя полной сил и отдохнувшей. Добавьте и вы 5 минут йоги в ваше утро - это обеспечит вам хорошее настроение и легкость