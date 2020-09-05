В московские клиники поступили первые партии вакцины от коронавируса Спутник V. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

В московские клиники поступили первые партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 110 человек. За время эпидемии заразились более миллиона человек, вылечились свыше 832 тысяч, умерли более 17,6 тысячи.В три московские клиники поступили первые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Они предназначены для пострегистрационных исследований, в которых примут участие более 40 тысяч человек. Исследование начнется на следующей неделе, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" планируется продлить до конца 2022 года. Исследование продлится более 27 месяцев, сообщили в Министерстве здравоохранения.Прививку от коронавируса сделал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, он не почувствовал практически никаких последствий кроме небольшой головной боли.По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 26,2 миллиона человек. Скончались свыше 867 тысяч. В США – 6,1 миллиона инфицированных.Коронавирус в МосквеЗаболели – 265 066Умерли – 4 867Выздоровели – 219 095Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 015 105Умерли – 17 649Выздоровели – 832 747Коронавирус в миреЗаболели – 26 200 990Умерли – 867 380Выздоровели – 14 500 833Статистика коронавируса в России и мире на 5 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква265 0664 867219 095Россия1 015 01517 649832 747США6 130 534181 6702 360 059Весь мир26 200 990867 38014 500 833Коронавирус сегодня | | || | | |