К счастью, хозяева квартиры на этот момент были дома, вовремя заметили загорание.

Неосторожно брошенный окурок едва не привёл к пожару в многоквартирном доме. Сообщение о загорании имущества на балконе на первом этаже одного из многоквартирных домов по улице Володарского в Камешкове поступило в 16.50. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали горение на площади 1 кв.м., не дав огню перейти на имущество квартиры.В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются дознаватели МЧС России. По предварительной версии, загорание могло произойти из-за брошенного с верхних этажей пятиэтажки непотушенного окурка. К счастью, хозяева квартиры на этот момент были дома, вовремя заметили загорание и сообщили об этом в пожарную охрану.