Чего здесь только нет: от необычной кухонной утвари 19 века до относительно современных предметов.

В прошлом году в эти дни в Москве проходила 1-ая выставка частных музеев. Тогда участие в ней приняли 7 музеев из нашего региона. Но, что радует, количество частных музеев у нас становится все больше. Причем появляются они даже в отдаленных точках. Например, в деревне Берково Камешковского района.Там появился музей под открытым небом. Пока небольшой, но зато объёмный. Чего здесь только нет: от необычной кухонной утвари 19 века до относительно современных предметов. Прялка, патефон, чугунные и глиняные горшки, неваляшка, одни из первых дисковых стационарных телефонов и многое другое. Когда-то все эти вещи пылились на полках или были выброшены, но местный житель Сергей Котельников решил, что они ещё могут послужить. Теперь вместо мусорного контейнера соседи несут будущие экспонаты в местный музей. Сергей бережно их восстанавливает.Сергей Котельников, житель д. Берково: «Вот я решил сделать маленький музей, потому что выкидывают всё в мусор - ненужные вещи. И люди не знают своей истории, не знают, чем стирали, гладили. Многие вот женщины подходили и спрашивали, а что это такое? Стиральная доска вон, по 35 лет женщинам, а не знают что такое стиральная доска. Так же вон, как работал утюг. Мне хочется, чтобы люди все собирали, а не выкидывали в мусор, потому что вот эти машины ходят и всё это в мусор перемалывают, вот эти все хорошие вещи. У нас не будет истории, если мы вот так не будем собирать. Показывать людям, детям интересно. Поэтому я хочу, чтобы вся Россия собирала, а не выкидывала в мусор».