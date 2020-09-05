О событиях выходных, которые нельзя пропустить.

О событиях выходных, которые нельзя пропустить.- Дороги победы. Наша область присоединяется к военно- патриотической программе для школьников. Она действует в 25 регионах уже 7 лет. И финансируется Министерством культуры. Школьникам предоставляется возможность совершить бесплатные экскурсии на автобусах по военным местам, историческим достопримечательностям. Первый обзорный маршрут уже завтра - Владимир-поселок Боголюбово. В дальнейших планах также "Суздальская Русь" и "Усадьба Храповицкого". До конца этого года совершить бесплатные экскурсии смогут более 3 тыс человек. Официальный представитель проекта в нашей области - турагентство "Под крылом". Записаться на экскурсии можно также на сайте дорогипобеды33.рф- Еще один проект к 75-летию Победы - «Оркестр Победы» - воплощается в Судогде. Он получил грантовую поддержку. В городе возрождают традицию танцевальных вечеров под открытым небом. Сегодня и завтра известные и всеми любимые мелодии Победного мая прозвучат в сквере "Поляна сказок" в исполнении народного духового оркестра "Возрождение". Благодаря гранту оркестр полностью преобразился - закуплены новые музыкальные инструменты, костюмы. И такие концерты коллектива пройдут в разных уголках Судогодского района. Проект нашел живой отклик у жителей, соскучившимся по мероприятиям в период пандемии.- Владимирцев и гостей города ждет завтра, 6 сентября большой фестиваль "Яркий мир" . Все события будут проходить на улице Георгиевской на 5 площадках. На красной – музыкальной - спектакль владимирской драмы "Вредные советы", а также выступления музыкантов и поэтов. На рыжей – библиотечной - литературное кафе и библиотека под открытым небом. На желтой территории искусства - мастер-классы, игры, викторины. На спортивной – зеленой - турнир по арм-рестлингу, выступления боксеров, студии ирландских и спортивных бальных танцев. Синяя - всевозможные мастер-классы. Старт событий — 11.45. Яркого всем воскресенья.