У субботы, которую мы сегодня встречаем, есть свой цвет. 5 сентября - оранжевый день.

У субботы, которую мы сегодня встречаем, есть свой цвет. 5 сентября - оранжевый день. Психологи оранжевый считают самым позитивным цветом. Значит, ищем солнце сегодня и на кухне. Идем к профессионалу за оранжевым настроением.Цвет на столе - это настроение всего дня. Так считает Анди Мартин. Профессионального повара всегда вдохновляет любимый оранжевый. Такого жизнерадостного цвета и манжеты на его костюме. Не говоря уже о тарелке, в которой сегодня тоже будет отражаться цвет солнца. Даже апельсин в руках мастера становится правильным.Анди Мартин, мастер производственного обучения: «Апельсин должен блестеть, никаких глубоких пор, иначе внутри будет много белой части и мякоть будет не совсем сочной».Оранжевый пигмент - каротин очень популярен в природе. Особенно в осенней. Поэтому встречать этим осень Анди предлагает сладким супом-киселем из ярких апельсинов. В кастрюле уже нагревается апельсиновый сок с сахарной пудрой, добавляется разведенный водой крахмал, кусочки киви.Анди Мартин мастер производственного обучения: «Можно добавить виноград, сезон дыни, хорошо сочетается, можно использовать тыкву, можно мед сюда положить».И вся эта душистая смесь в дополнение раскрашивается оранжевым красителем.Анди Мартин мастер производственного обучения: «Это сногсшибательная порция витаминов и вкусов и нагоняет вкус тропиков, что нам не хватает в осенний период».Оранжевый цвет - главный цвет искусства. Такой вывод был сделан 5 лет назад по результатам исследования Мартина Белландера. Психолог-программист проследил, как изменялись цвета в живописи за несколько сотен лет. Как итог - оранжевый - цвет творчества. Анди Мартин тоже творит чудеса на своей кухне. Хороший повар - и хороший художник, и великий фокусник. Которому и немного зажигательной смеси не помешает.- Чувствуете запах, жалко, что камера не передает запах карамели. Детям нельзя это делать опасно!Карамелизированные в тростниковом сахаре кусочки фруктов, зеленые листочки и лиловые цветы мелиссы, натертые фисташки и белые сливки дорисуют ваш апельсиновый суп.Для тех, кто идет на работу, в школу или детский сад или просто хочет начать свой день с апельсинового настроения, оранжевый завтрак готов.Анди Мартин, мастер производственного обучения: «Добавим огня в это утро. В прямом и переносном смысле слова - огонь у нас на тарелке в апельсинах, огонь в глазах, в бокале. Нам всем огня в субботнее утро и на всю предстоящую неделю».После такого супа у вас точно будет мало шансов впасть в осеннюю депрессию.Татьяна Воронцова. Максим Котов«Вести-Владимир»