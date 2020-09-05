Это отличный повод провести незабываемый выходной. .

Сегодня в Центральном парке города Владимира пройдет большой "пушистый" праздник по случаю дня рождения организации "Дом хаски 33".Всех, кто придет, ждут: пушистый забег, фирменный мастер-класс по раскраске хаски-печенек, бесплатные фото-сессии с хаски, веселая рыбалка, чай из самовара, рассказы о хаски, большая беспроигрышная лотерея и многое другое.Праздник продлится с 11 до 18 часов около колеса обозрения. Все средства, вырученные на празднике, пойдут на содержание более чем сотни подопечных приюта"Дом северной собаки"Напомним, что весной приют для животных . Тогда огонь удалось остановить в нескольких метрах от вольеров с животными.