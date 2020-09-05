В мэрии Владимира состоялась встреча с дольщиками жилой новостройки на улице Центральная, 19 в микрорайоне Коммунар.

В мэрии Владимирасостоялась встреча с дольщиками жилой новостройки на улице Центральная, 19 в микрорайоне КоммунарНапомним, чтов микрорайоне Владимира больше года не могут ввести в эксплуатацию из-за двух лишних этажей. Вопрос затрагивает охранную зону всемирно известных Успенского и Дмитриевского соборов, которые расположены как раз на противоположном берегу Клязьмы. В итоге, дом внесен Минстроем в список проблемных объектов. А купившие в нем квартиры дольщики не могут вселиться — официально дом нельзя принимать в эксплуатацию. Они организовали серию перед зданием областной администрации. Но несколькозаседаний рабочей группы по данному вопросу не решили проблемы. Жители считают, что оптимальным решением станет внесение изменений в постановление губернатора Владимирской области от 31.12.2010 № 1407 о границах охранных зон, и пока еще рассчитывают на добрую волю и ответственность областных чиновников.На встрече в мэрии с участниками долевого строительства Андрей Шохин сказал, что первая задача - ввод новостройки в рамках закона, вторая - дольщики должны заехать в свои квартиры. Причем обе задачи надо решать одновременно.Впереди зима, и в неотапливаемом здании могут начаться проблемы. Шохин дал указание городскому блоку ЖКХ совместно с застройщиком в срок до 15 сентября провести проверку и опрессовку систем отопления дома - причем в присутствии жителей, чтобы, если потребуется, устранить протечки в квартирах.Подключение к системам водоснабжения и водоотведения возьмет под контроль МУП «Владимирводоканал». Насчет подключения к газу глава муниципалитета переговорит с руководителем областной газоснабжающей компании.