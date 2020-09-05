Глава департамента экономразвития сообщил о стабилизации ситуации на заводе «Волгабас».

Глава департамента экономического развития Александр Ярошевский на пресс-конференции сообщил о стабилизации ситуации на заводе «Волгабас». На данный момент долги по зарплате на предприятии погашены. Сейчас решается вопрос о предоставлении рабочим компенсационных выплат. Сейчас предприятие имеет контракты на выпуск порядка 50 автобусов.Напомним, что более 300 работников «Бакулин Моторс Групп» . В отношении генерального директора компании было возбуждено дело о невыплате заработной платы.