Брить или не брить – вот в чем вопрос.

322 года назад в этот день распоряжением его Величества Петрабыл установлен легендарный налог на бороды. Тогданововведению царя - поголовно бриться - на Руси активно сопротивлялись. В наше время борода - даже больше чем мода. Почему? Спросиму нашего коллеги - бородатого ведущего Дмитрия Горкина и героев егорепортажа.Брить или не брить – вот в чем вопрос. Рано или поздно в жизни каждого мужчины возникает такая дилемма. Что делать с растительностью на лице? Усы, борода или всё и сразу? Можно долго экспериментировать, но так и не найти свой образ. Поэтому лучше сразу обратиться к профессионалам.Максим Ратников, администратор барбершопа "БигБро": «Стрижка непосредственно выбирается под самого мужчину, под его голову, лицо. Наши мастера очень опытные, они прежде чем начинать стричь мужчину, они общаются, ведут диалог и смотрят уже непосредственно, что пойдёт человеку. Под его стиль, его характер, манеру одеваться, общаться, и там, где он работает - это тоже немало важно. В результате получается уже некий такой готовый образ мужчины. Модного, красивого, брутального».Такой путь избрал и Михаил Рубцов. Долгое время он придерживался стиля "недельная борода" или "щетина" – относительно простая в уходе и не требующая похода к специалистам. Но позже решил перейти на новый уровень.Михаил Рубцов, клиент: «Мне одна девушка сказала, что неплохо было бы тебе отрастить чуть побольше, вот и я посоветовался с мастером Михаилом - он сказал - сделаем, подобрал мне форму и где-то месяцев пять мы растили. Я был на самоизоляции, сидел дома как отшельник и растил бороду, поэтому не составило никакого труда. Потом задавали форму - и вот что получилось».Мода на длинные бороды в России вернулась примерно 5 лет назад. Хотя "носить бороду" умели и наши предки. С древнейших времен у мужчин всего мира она была символом власти, силы и мудрости.Пышнобородыми изображались могущественные боги в мифологии. Носить бородку было принято и в Древнем Египте. Она считалась исключительно привилегией фараонов. Если растительность не удавалось отращивать естественным путем, создавали специальные накладные варианты. Так, женщина-фараон Хатшепсут была вынуждена носить накладную бородку, чтобы соответствовать высокому статусу. Бороды зачастую украшали и лица монархов.На Руси Петр первый оказался первым и в вопросе брадобрития. Пятого сентября 1689 года был издан указ, который предписывал брить бороды и усы людям любого чина, кроме попов и дьяконов, а с тех, кто этого делать не пожелает - брать пошлину.Сегодня никаких налогов на бороды нет. Правда, для её содержания тоже придётся раскошелиться. Нельзя просто так взять и отрастить, утверждают брадобреи.Михаил Пухов, старший мастер барбершопа "БигБро": «Если кто-то хочет не бриться и просто носить бороду - она будет выглядеть не очень хорошо. За ней нужно полноценно ухаживать, полноценно использовать бальзамы специальные, шампуни, масла. Здесь мы рассказываем людям, показываем, помогаем. В этом нет ничего сложного. Делов на 5 минут, а внешний вид обеспечен очень хороший на целый день».Не стоит отчаиваться, если борода не растёт - есть множество специальных масел, успокаивает Михаил. С их помощью можно добиться колоссальных результатов.И если вы всё-таки решили придать своему образу больше мужественности (а это касается не только бород, но и стрижек) - профессиональные мастераждут вас по адресу: город Владимир, Октябрьский проспект 10, здание ТЦ "Гранд". В процессе подготовки сюжета ни одна борода не пострадала.Дмитрий Горкин, Александр Голубев«Вести-Владимир»