Авария произошла на автодороге Р-75 Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики, в районе поворота на деревню Маяк в 3.30 ночи.

Сотрудники МЧС спасли пострадавшего в ДТП, деблокировав его из повреждённого автомобиля. Сообщили в пресс-службе регионального ведомства.Авария произошла на автодороге Р-75 Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики, в районе поворота на деревню Маяк в 3.30 ночи.На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, «скорой помощи», а также подразделения пожарно-спасательной части №17 Александрова.Установлено, что в результате ДТП произошло столкновение двух автомобилей, имеются пострадавшие. Сотрудники МЧС спасли человека, деблокировав его из повреждённого транспортного средства. Он был госпитализирован.Всего к ликвидации последствий происшествия было привлечено 8 единиц техники и 18 человек.