Из-за жуткого запаха ковровчане обходят пятиэтажку на улице Лопатина, 48 стороной.

Активисты ОНФ во Владимирской области требуют от управляющей компании и администрации Коврова незамедлительно решить проблему с канализацией в жилом доме, где фекалии сливаются прямо под окна.Из-за жуткого запаха ковровчане обходят пятиэтажку на улице Лопатина, 48 стороной. Коммунальщики о проблеме знают, но решать ее не спешат.«Непередаваемая картина: прямо на тротуаре около дома - человеческие фекалии, а какой тут запах! Не совсем понятно, как здесь живут люди и куда смотрят чиновники. Мы считаем, что данный вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки. В конечном итоге мы все боремся за улучшение качества жизни каждого гражданина – это приоритетная задача», - отметила член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Наталья Баранкова.Ситуация довольно странная - четыре подъезда имеют подвалы и канализацию, а еще два – нет. Сливная система двух подъездов сделана так, что когда канализация забивается, все фекалии хлещут на улицу. На протяжении долгих лет нечистоты вывозила машина-ассенизатор, а жильцы увеличили длину трубы и прорыли специальную лунку, по которой уходили стоки. Затем в ситуацию вмешались коммунальщики. Они убрали трубу, а дыру заделали эстетической решеткой. Между тем фекалии продолжают течь.Активисты ОНФ настаивают на том, чтобы власти города и управляющая компания в кратчайшие сроки решили данный вопрос. Эту ситуацию общественники будут держать на контроле до полного ее разрешения.